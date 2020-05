"Lautaro no Barça? Claro, se o substituto for Messi"

A Inter já alertou que venderá a saída de Lautaro Martínez para o Barcelona por um alto preço. A equipe italiana não parece facilitar o trabalho de deixar sua estrela sair, mesmo que nas últimas horas se tenha falado de uma aproximação nas posições.

Mas nem todos os níveis da Inter andam de mãos dadas. Independentemente do que aconteça no clube, Massimo Moratti estufou o peito para falar do craque argentino e pediu ao Barcelona Messi em troca de deixá-lo ir.

"Deixar Lautaro ir? Se Messi for seu substituto, eu aceito", explicou o ex-presidente da Inter de Milão em uma entrevista no 'La Gazzetta dello Sport'.

Moratti já havia alertado sobre a possível contratação de Leo na nova ordem que prevalecerá no futebol após o coronavírus, mas agora ele parece usar esse ataque como uma boa defesa.

O ex-líder, que também valorizou Paulo Dybala como um possível substituto de Lautaro, lembrou o título da Inter na Champions em 2010, que fará uma década em breve. Ele espera que sua antiga equipe recupere essa grandeza o mais rápido possível.