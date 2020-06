Lautaro? O Barça precisa recuperar 69 milhões em menos de um mês

Fala-se muito em contratar Lautaro, mesmo não desistindo do sonho de Neymar, e a grande realidade do Barça hoje, como lembra o 'AS', é que 23 dias antes de 30 de junho, o clube ainda está longe de atender ao orçamento de vendas que estava estabelecido.

Essa necessidade chegou a 124 milhões. Até o momento, as amortizações alcançadas atingiram apenas 55, faltando então 69 milhões em 27 dias para fechar as contas. O clube precisa de um milagre.

O total de vendas alcançadas é de 80,5 milhões, mas não o de amortizações, já que os jogadores que saíram, como Malcom, André Gomes, Marqués e Carles Pérez, não estavam na equipe há muito tempo.

O que acontecerá agora? Será difícil para o Barça cumprir o que foi acordado na Assembleia. Não terá consequências sérias, mas reduzirá as margens de ação para a próxima campanha. Justo agora que a incorporação de Lautaro Martínez exige um grande esforço financeiro.

Os líderes esperam que jogadores como Rafinha ou Cucurella deixem certo dinheiro nos cofres, mas a crise do coronavírus também não ajudará. Os valores dos jogadores no mercado serão menores.

Daí a importância do intercâmbio entre Pjanic e Arthur, já que o excedente da operação, cerca de 60 milhões, permitiria corrigir esse desvio orçamentário.