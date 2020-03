Lautaro ou Neymar: quem seria melhor para o Barça?

Neymar e Lautaro Martínez. São os dois nomes mais falados como possíveis reforços do Barcelona no futuro. Entretanto, tudo indica que o clube catalão não terá dinheiro para contratar ambos.

De acordo com o AS, Neymar, hoje no PSG, custaria entre 180 e 190 milhões de euros, enquanto o argentino da Internazionale de Milão seria negociado apenas por 111 milhões.

Desta forma, ao menos com o cenário atual, o Barcelona teria que escolher entre o brasileiro, que já brilhou no Camp Nou, ou Lautaro, atacante da Internazionale.

A questão pode ser decidida dentro do que o Barça pensar: na situação mais imediata ou num futuro um pouco mais longevo.

Isso porque na posição de Neymar, hoje joga Griezmann ou, quando possível, Dembélé (ainda que muito atrapalhado por constantes lesões). Lautaro, por outra lado, chegaria com status de substituto de Luis Suárez, hoje com 33 anos, e teria a seu favor o fato de já conhecer Messi também da seleção argentina.