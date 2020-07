Lautaro perdeu pênalti e ouviu uma dura crítica de Marotta!

Durante a pausa nas competições devido à pandemia, Lautaro Martínez foi colocado muito perto do Camp Nou. Os rumores chegaram, mas a intenção do Barcelona de assinar com o argentino ainda continua.

E, claro, todos os olhos estão voltados para um Lautaro que perdeu um pênalti na derrota da Inter contra o Bologna, pela qual Antonio Conte esbravejou em coletiva de imprensa.

A opinião sobre Lautaro e a partida foi acompanhada por Marotta em 'Sky Sports' e ele foi muito mais direto que o técnico italiano. "O clube não quer vender seus jogadores mais importantes. Lautaro é um garoto de 23 anos que pode estar em um momento de involução devido a todos os rumores que o cercam", disse o gerente.

"Ele deve encontrar a tranquilidade que deve levá-lo a obter satisfação e garantir mais contribuição à Inter", finalizou Marotta, um pouco cansada da possível saída de uma de suas estrelas.

Em cinco jogos após o retorno, Lautaro marcou um gol, uma assistência e perdeu o pênalti que levantou dúvidas sobre os pesos pesados ​​do clube italiano.