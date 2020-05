"Lautaro quer ir ao Barça, ele já se decidiu"

Nicola Amoruso conhece bem Antonio Conte. Ambos jogaram juntos na Juventus e o ex-jogador reconheceu à 'La Gazzetta dello Sport' que existem grandes chances de Conte perder Lautaro.

"Lautaro Martínez decidiu ir ao Barça e jogar ao lado de Messi", disse Amoruso em 'La Gazzetta dello Sport': "Antonio está construindo um grande time, mas, no Barça, ele tem a possibilidade de ir a um time feito para vencer e junto com os melhores do mundo".

Como ex-jogador, Amoruso acredita que Lautaro irá aonde ele decidir. E que, nesse caso, ele decidiu ir para o time do Barça.

"Ele decidiu e quando um jogador de futebol quer ir embora, no fim das contas ele vai", disso o ex-'Vecchia Signora', que ainda acha que Lautaro terá dificuldades em deixar a Inter.

"Ele se saiu bem na equipe e fez grandes coisas, então será doloroso, mas ele vai embora. Tenho certeza de que a Inter o substituirá bem", concluiu o ex-jogador do Atalanta, Parma, Torino e Napoli, entre outros.