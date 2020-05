Lautaro rejeita outra oferta de renovação

Tudo parece ser uma questão de tempo para que Lautaro esteja vestido com a camisa do Barcelona, e as imprensas espanhola e italiana revelam novos capítulos dessa provável operação.

'COPE' afirma que existe um princípio de acordo com o jogador e os catalães, enquanto os clubes negociam a forma de concretizar esse negócio, com dinheiro e jogadores envolvidos. Na Itália, a Inter esgota suas tentativas de convencer Lautaro.

Segundo 'Calciomercato' e 'Sport', o atacante recebeu uma nova oferta de renovação para melhorar seu contrato e voltou a rejeitar a proposta milanesa.

Com uma cláusula de 111 milhões e um vínculo até 2023, a Inter tenta dar a Lautaro um salário mais alto para não ser tentado pelo Barcelona, mas a mudança de ares e a parceria diária com Leo Messi parecem pesar muito mais.