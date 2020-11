Lautaro, uma ameaça muito real

Quando um atacante fareja uma presa, o camisa '9' não para até que ele esteja completamente saciado. Lautaro, acostumado a balançar as redes do gol rival, tem nesta quarta-feira um grande desafio contra o Real Madrid (Confira as prováveis escalações aqui).

Courtois vai tentar parar o argentino, que já marcou em três jogos consecutivos. Ele começou no Alfredo Di Stéfano contra os merengues, seguindo contra o Atalanta e depois o Torino.

O craque está focado na meta de marcar contra o Real. O time espanhol joga no tudo ou nada no Giuseppe Meazza assim como a equipe italiana.

Conte espera a melhor versão de seu pupilo, que atualmente soma seis gols nesta temporada. Ele começou bem a temporada, com três gols em três jogos, mas houve um mês de seca até que voltasse a fazer o que melhor sabe.

O momento ideal para o ex-Racing de Avellaneda chegou. Se fizer uma ótima partida, com gols incluídos, seu passe pode subir como espuma e complicar muito suas chances para o Barcelona.

A equipa do Barça tem o jogador na sua agenda e não descarta que no próximo verão tentem contratá-lo, caso a equipe 'cule' tenha recursos financeiros suficientes.

Enquanto isso, a Inter já traçou um plano para retirar Lautaro do 'Can Barça': um presente de Natal na forma de uma renovação suculenta.