Lazio ameaça ir à justiça caso a Serie A não volte

A Lazio quer jogar. Com segurança, mas quer jogar. Ela quer disputar a Serie A contra a Juventus, atual campeã e líder no momento da suspensão do campeonato, e ameaçou recorrer à Justiça se não forem retomadas as partidas.

Arturo Diaconale, diretor de comunicação da Lazio, explicou desta maneira, em uma conversa com a 'TMW Radio'. Ele garantiu que o clube 'biancoceleste' está esperando para saber quando será possível jogar novamente, mas com garantias para a saúde de todos, "começando pelos jogadores".

Ele disse que tinha a receita para fazê-lo. "Você apenas precisa impedir que jogadores positivos do COVID-19 entrem em contato com pessoas saudáveis. Os jogadores de futebol viveriam em estruturas com instrumentos sanitários avançados: dessa forma, não haveria contágio. Mas é preciso se organizar", explicou ele.

Diaconale, além disso, ameaçou recorrer à justiça caso a temporada não voltasse. "Se não conseguirmos, a próxima estaria falsificada, porque a questão do esporte seria levada ao tribunal. E espero que o campo decida quem ganha e quem perde", acrescentou.

A Lazio parou em segundo lugar na Serie A, apenas um ponto atrás da Juventus, a grande dominadora do campeonato na última década.