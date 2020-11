Lazio arranca vitória do Torino nos acréscimos

O Torino recebeu a Lazio no Stadio Olimpico di Torino pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Melhor para os visitantes que conseguiram uma importante vitória com dois gols nos acréscimos.

Logo aos 15 minutos Andreas Pereira abriu o placar para a Lazio. Pouco tempo depois o Torino empatou com Bremer e virou com Belotti.

Aos 48' a Lazio buscou o empate com Milinkovic-Savic. Na reta final da partida os donos da casa ficaram mais uma vez a frente no placar graças ao gol marcado por Lukic aos 87'. Quando a partida caminhava para uma vitória do conjunto de Turim, Ciro Immobile (95') e Caicedo (98') empataram e viraram o jogo.

Com a vitória a Lazio chegou aos 10 pontos e assumiu a sétima posição. O time de Simone Inzaghi está seis pontos atrás do Milan, líder da competição. Já o Torino é o 19º colocado com apenas um ponto conquistado.

Na próxima rodada a Lazio recebe a Juventus (2º), enquanto o Torino tem um duelo direto pela sobrevivência contra o Cotrone (20º).