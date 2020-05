Lazio violou protocolos médicos da Serie A, diz jornal

Mais um alerta de risco na Serie A. O jornal 'Corrierre della Sera' divulgou mais cedo que a Lazio estava discumprindo os protocolos de saúde que permitem a volta aos treinamentos na Itália.

Segundo o jornal, os jogadores estavão realizando já há alguns dias, duelos de três contra três, o que fere a normativa imposta pela Federação e do Governo.

O Ministério do Interior, deu luz verde ao treinamento individual e ao ar livre de atletas profissionais no dia 3 de maio, o que significa que os clubes deveriam trabalhar de acordo com certas diretrizes.

Diante da denúncia do jornal, a FIGC divulgou um comunicado para informar que os clubes passarão por fiscalizações a partir da próxima semana.

"O grupo verificará se os treinos dos clubes profissionais, de momento individualizados e apenas coletivamente a partir de 18 de maio, é realizado de acordo com o que está previsto no protocolo", diz a nota.