Lazio garante duas renovações e prepara outras três

A UEFA tem em mente que as ligas também são disputadas no verão e a Lazio fez sua lição de casa. Vários jogadores em sua lista encerram seu contrato em 30 de junho e dois deles estão a um passo de renovar oficialmente. De fato, 'Il Messaggero' garante que o clube já tenha apresentado seus novos contratos.

Trata-se de Parolo e Lulic. A única coisa que resta é que a entidade a anuncie em seus canais, através de seu site ou em suas contas de mídia social. Como a fonte mencionada acima, os dois jogadores estenderam seus compromissos por uma temporada.

A medida é essencial para manter o futuro do projeto. Os dois passaram a temporada inteira sendo eficazes e de grande importância para os interesses da equipe na Serie A. Com eles garantidos, o que for decidido em relação à retomada da Liga, alivia os gerentes.

Os próximos da lista são Cataldi, Luis Alberto e Luiz Felipe. Não ficou claro que nenhum dos três ainda aceitou uma oferta do clube, portanto ainda há de se fazer um acordo. Se o sim for alcançado, haverá cinco jogadores garantidos.