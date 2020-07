Lazio perde em casa e deixa o caminho (ainda mais) livre para a Juve

Neste sábado a Lazio voltou a perder na Serie A, dessa vez para o Sassuolo e praticamente deu adeus a briga pelo título com a Juventus. A equipe comandada por Inzaghi acumula a sua terceira derrota consecutiva.

O Sassuolo que não tem nada a ver com isso, virou nos acréscimos pra cima dos donos da casa e engatou a quarta vitória seguida, uma sequeência que faz a equipe sonhar com uma vaga na Europa League.

O time visitante saiu na frente com Raspadori logo aos nove minutos, mas o VAR anulou o gol. O que valeu mesmo só saiu aos 33 e foi marcado pela Lazio, com Luis Alberto aproveitando o rebote dentro da área.

No segundo tempo, outra vez Raspadori mandou a bola nas redes da Lazio, e dessa vez valeu. O duelo caminhava para o empate até que Francesco Caputo marcou de cabeça para o Sassuolo nos acréscimos.

Com a derrota a Lazio continua na segunda posição com 68 pontos, sete a menos que a líder Juventus e dois a mais que a terceira colocada Atalanta, que se enfrentam logo mais. Já o Sassuolo assumiu a 8º posição e ainda sonha com uma vaga na Europa League.

Na próxima rodada a Lazio visita a Udinese (14º), enquanto o Sassuolo recebe a Juventus de Cristiano Ronaldo e companhia.