Lazio vira e ameaça a Juventus

A Lazio saiu de casa nesta terça-feira pela 29ª rodada do Campeonato Italiano e saiu perdendo contra o Torino, com gol de pênalti marcado por Belotti.

Ciro Immobile foi quem empatou com gol aos 48 minutos, chegando aos 28 gols nesta edição do campeonato e liderando cada vez mais sozinho a artilharia da Serie A.

Marco Parolo conseguiu garantir a virada no segundo tempo, aos 73 minutos. Foi a segunda vez seguida que o time vence pelo mesmo placar após sair perdendo. A Fiorentina foi a vítima na rodada anterior.

Com isso, o time da capital soma 68 pontos e fica a dois da Juventus, líder que iniciou seu duelo contra o Genova após o fim do jogo da Lazio. Já o Torino é o 14ª, com 31 pontos.