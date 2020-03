O goleiro alemão do Barcelona, Marc-André ter Stegen, atendeu o 'El País' via 'Skype' e deixou algumas frases bem interessantes.

Sem dúvidas a mais chamativa delas foi a sua confissão de que não acompanha muito o mundo do futebol.

“As pessoas riem quando eu digo que não tenho nem ideia de futebol. Não assisto muito, apenas bons jogos ou se me interessa por algum motivo ou amigo. Às vezes me perguntam pelo nome de um jogador e eu não tenho nem ideia”, disse em entrevista.

“Não sei como se chamam, mas quando colocam o vídeo, percebo que sei exatamente quem é. Lembro mais como se movimentam em campo, como chutam ou se desmarcam do que o nome do jogador”, comentou.

O jogador está trabalhando desde casa devido ao confinamento obrigatório imposto pelo Governo Espanhol devido a pandemia do coronavírus. E acredita que os jogadores podem ajudar muito no combate ao vírus.

“Outro dia eu estava conversando com o Alisson, que me deu um conselho de como lavar as mãos. Antes eu nunca havia pensado nisso e agora compartilho nas redes sociais. Isso pode ajudar as pessoas”, concluiu.