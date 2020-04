No começo da atual temporada, Aaron Ramsey desembarcou em Turim após uma longa passagem pelo Arsenal. Não é tão comum que os britânicos troquem tanto de país quanto os jogadores das demais nacionalidades, fazendo ser uma grande mudança para o galês.

“Além de ser um jogador incrível, Cristiano é muito boa pessoa, um dos melhores na história do futebol”, disse o jogador de 29 anos.

“Depois do meu primeiro treino, fomos para à cantina e me disse para sentar com ele. Conversamos muito e isso me impressionou, porque imediatamente me fez sentir à vontade”, acrescentou.

“Cristiano é uma pessoa maravilhosa, ama seus colegas de equipe e dá sempre o melhor nos treinos”, concluiu o ex do Arsenal.