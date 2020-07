O Real Madrid venceu mais uma no Campeonato Espanhol e vê o título cada vez mais perto de ficar no Bernabéu. Após a partida deste domingo contra o Athletic de Bilbau, Sergio Ramos comentou a situação do time na disputa pelo troféu.

"Os três pontos eram importantíssimos. Sabíamos que era um dos jogos mais difíceis que nós faltavam nesta Liga. Em Bilbau, temos sempre pela frente um adversário que torna as coisas muito complicadas. Faltavam onze finais após o confinamento e tínhamos que ir passo a passo para tentar somar os três pontos em cada encontro”, disse o capitão.

Ramos destacou o papel da equipe nestas últimas rodadas. “Voltamos a demonstrar um nível físico elevado diante de um adversário como este e a equipe mostrou estar preparada. Felizmente, dependemos de nós e queremos ganhar esta Liga. Desde o primeiro minuto foi possível ver essa vontade de ganhar o jogo, ainda que não seja possível ganar todos por 3 a 0. Esta era una final”, analisou o zagueiro.

“Falamos após o confinamento que a equipe que faria a diferença na Liga seria a que tivesse menos erros e menos gols sofridos. Nós podemos dizer que estamos bem defensivamente e que damos equilíbrio à equipe, isso motiva muito os avançados. Quando se atribuem prêmios, não se pode olhar apenas aos que marcam, também aos que defendem”, acrescentou.



Sobre a polêmica da arbitragem, que também foi comentada por Zidane, o zagueiro minimiza a discusão. “Não vamos ganhar a Liga graças aos árbitros e também não a vamos perder por causa deles. Penso que quem tiver cometido erros e não tenha conseguido os resultados deve fazer autocrítica e culpar os jogadores. Não há que dar mérito aos árbitros pelo fato de o Real Madrid estar em primeiro”, concluiu Sergio Ramos.