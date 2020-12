Juanfran, sobre Neymar: “Tem um jogo que provoca quem está defendendo”

Neymar não deixou muitos amigos fora do Barcelona durante seu tempo no futebol espanhol. É que o brasileiro, por suas peculiaridades, gerou tensões com certos rivais.

Um deles é Juanfran, que durante a temporada 2014-15 estrelou um duelo duro com a então estrela do Barcelona. O caso terminou com o espanhol mostrando sete dedos em referência ao 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

O jogador do São Paulo e ex do Atlético de Madrid relembrou este dia no canal 'Desimpedidos' do YouTube. "Ele deu risada. Ele é complicado dentro de campo. Quando o enfrentei ele era melhor ainda, quando era novinho. Hoje está mais maduro. Tive muitas brigas com ele, mas isso fica em campo. Não tenho problema e desejo o melhor para ele e para a seleção brasileira", contou.

"É muito difícil jogar contra ele. Tem um jogo que provoca quem está defendendo​", acrescentou antes de explicar sua escolha entre Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo: "No auge, eu escolheria o Fenômeno. Depois, sofri muito com o Cristiano contra o Real".