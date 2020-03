Real Madrid e Barcelona fazem o clássico da 26º rodada de LaLiga neste domingo, e Quiqué Setién jogou a responsabilidade do resultado para os 'merengues'.

“Para o Real é um jogo vital e muito mais importante que para nós. É um jogo decisivo para eles, enquanto para nós nem tanto, apesar de ser importante pela liderança que podemos assumir na tabela”, disse em entrevista coletiva.

“Se vencermos, vamos deixar cinco pontos de vantagem. Eu sei que será um jogo equilibrado, será como os clássicos geralmente são. Até agora, eu sempre assistia esses jogos no sofá ou na arquibancada, tem uma carga emocional para muitas pessoas. Todos queremos ganhar para o nosso time e jogar bem, são jogos especiais", concluiu.

Esse será o primeiro clássico do treinador espanhol no comando do Barça. Até aqui, o treinador tem dez jogos como 'culé', sendo sete vitórias, duas derrotas e um empate.