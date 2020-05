“Quantas pessoas devem morrer jogando futebol na Premier League?"

Se dependesse de Gary Neville, não haveria mais futebol nessa temporada. Para ele, a possibilidade da bola voltar a rolar nos gramados parece uma irresponsabilidade.

"Pessoas estão aceitando os riscos. Quantas pessoas precisam morrer na Premier League antes que isso se torne consenso? Um? Um jogador? Um membro do staff ser internado em estado grave? Quais riscos estamos tomando? A discussão é plenamente econômica", disse na 'Sky Sport'.

"Os clubes fizeram investimentos muito grandes para esta temporada. Pensa no Leeds, as perdas para eles são enormes. Existem grandes prêmios em disputa. Há uma enorme perda econômica. E isso tampa a mente das pessoas em termos do risco que elas estão dispostas a assumir", completou

"Se a saúde vier em primeiro lugar, há apenas uma resposta neste momento. Quantos jogadores têm asma? Quantos jogadores têm diabetes? Eles avaliaram todas essas coisas e estão dispostos a colocar essas pessoas em risco?", finalizou.