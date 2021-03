Royston Drenthe, atual jogador do Racing Murcia, foi um dos convidados dessa terça-feira à noite no 'El Chiringuito' da 'Mega', conhecido programa futebolístico da TV espanhola.

Durante vários anos, o holandês esteve no Real Madrid. Ele compartilhou uma situação engraçada sobre os bastidores do Bernabéu: “Sergio Ramos imitava Cristiano Ronaldo quando ele não estava no clube. Imitava nos treinos. Cobrava faltas como ele. Quando Cristiano chegou, Ramos não fez mais".

Além disso, Drenthe fez elogios ao comportamento do atacante português: "Cristiano era um tipo diferente. Treinava em um nível diferente que eu, jovem, nunca tinha visto antes. Agora, com 33 anos, fico muito na academia, mas o Cristiano fazia isso desde os 15 anos".

“Era um profissional, um exemplo se quisermos continuar como ele em campo”, concluiu o holandês.