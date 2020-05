“Somos idiotas?”, pergunta jornal francês

A pandemia do coronavírus vai perdendo força na Europa, é bem verdade que a situação ainda é grave e requer muita atenção, mas aos poucos os países do 'Velho Continente' vão retomando a vida.

Com o futebol não é diferente. Várias federações anunciaram a retomada das suas competições nas próximas semanas, as últimas delas foram a inglesa e a italiana.

Dessa forma, a única das cinco grandes ligas da Europa a ser cancelada é a francesa. Um fato que levou o jornal “L'Equipe” a estampar na sua capa a seguinte pergunta: “Somos idiotas?”

A Liga Profissional de Futebol (LFP) da França decidiu pela suspensão permanente da competição, dando o título da temporada ao PSG e rebaixando clubes como Amiens e Toulouse.

Ontem, as autoridades francesas falaram sobre a retomada das atividades esportivas no país. "Eu não acho que é a hora. Espero queseja em breve, e o começo da próxima temporada possa ocorrer em condições normais. Mas não cabe a mim comentar as decisões das ligas e federações. Os campeonatos, por dois meses e meio, foram interrompidos por razões consideráveis", disse o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe.

Um dos maiores críticos a medida adotada é o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. O clube utlizou as redes sociais para reforçar o seu posicionamento.

"A autorização concedida aos clubes profissionais para retomar o treinamento a partir de 2 de junho confirma que a decisão de interromper as competições foi precipitada, prematura e contrária às recomendações da UEFA, como o clube enfatizou constantemente desde essa decisão que esta decisão em 30 de abril", reza o comunicado do Lyon.