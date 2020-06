Dedé vive sua sétima temporada seguida no Cruzeiro, onde se tornou ídolo e líder do time após ter passagem também longa (cinco temporadas) e destacada no Vasco da Gama.

Em entrevista a 'Fox Sports', o zagueiro de 31 anos revelou que teve uma proposta do Atlético Mineiro, rival eterno da Raposa.

“Tive proposta do Atlético-MG e é inviável demais. Sem chances de ir para o Atlético, pelo respeito que tenho pelo Cruzeiro. A história que criei no Cruzeiro foi muito bonita, apesar desse rebaixamento ter manchado um pouco, mas os títulos foram muito maiores que isso. Eu respeito muito o Cruzeiro, tanto que com tudo que tem acontecido, atrasos de salário, respostas do que vai acontecer na minha carreira, até pessoas lá de dentro, que eu fiquei sabendo que não acreditam na minha recuperação, eu ainda respeito o Cruzeiro. Farei de tudo para sair ou ficar de uma forma que seja bom para ambos... Com o pensamento em ficar no Cruzeiro sim, mas priorizando a minha recuperação”, contou Dedé.

Além disso, o jogador revelou no programa 'Aqui Com Benja!' que recebeu convite para retornar ao Vasco da Gama. “É verdade, eles (Vasco) entraram em contato sim. Só que eu não podia dar nenhum tipo de resposta, porque estava em um processo muito grave do meu joelho. Eu não podia fechar nem nada, nem dar uma resposta: sim ou não. E outra, tinha um vínculo com o Cruzeiro também, respeitando sempre o Cruzeiro, independente da fase que estava. Mas veio proposta do Vasco sim”, disse Dedé.

“Difícil falar. Eu sou do Cruzeiro. Me perguntam muito se eu vou voltar para o Cruzeiro, sendo que eu nem saí. Meu foco é minha recuperação, ficar bem e aí saber o que vou fazer. Eu nem sei se vou ficar 100%, mas estou tentando e, se Deus quiser, vou conseguir, para dar uma resposta para vocês”, prosseguiu.