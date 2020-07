Com um time que dá saudades aos torcedores do Fluminense, Renato Gaúcho chegou perto do título continental em 2008, mas perdeu contra a LDU no Rio de Janeiro.

A grande final ocorreu em 3 de julho no Maracanã, completando 12 anos nesta sexta-feira. Relembre, no vídeo, o dia em que o time do Equador surpreendeu o futebol latino e conquistou seu único título da Libertadores da América.