Barcia lamenta derrota que deixa o Sport na lanterna do Brasileirão

O Leão da Ilha foi derrotado na estreia do treinador pelo Coritiba, por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira. Jair Ventura chegou após a demissão de Daniel Paulista com o desafio de reerguer a equipe.

O duelo contra o Coxa, que também tinha estreia de técnico (Jorginho), deixou o Sport na lanterna do campeonato com quatro pontos em seis jogos. Após a partida, Jair Ventura concedeu entrevista e analisou a partida.

“O time fez um jogo muito organizado, muito equilibrado, um jogo onde o Mailson praticamente não fez nenhuma grande defesa, e nós tivemos a bola do jogo, né? Com o Elton e depois com o Barcia, enfim…acabamos sendo penalizados num detalhe no final do jogo", comentou.

Confira no vídeo a entrevista de Leandro Barcia sobre a partida do Leão, que volta a entrar em campo nessa quinta-feira (03), às 19h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada da competição.