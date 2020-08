Capitão do Vasco, zagueiro Leandro Castán lamentou o fato do time do Vasco ter começado a partida desligado e tomado o gol no início do clássico que terminou com vitória do Fluminense, por 2 a 1. Para Castán, Cruzmaltino não pode se abalar e seguir em frente pensando no duelo contra o Santos, na próxima quarta-feira.