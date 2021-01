LeBron James coloca foto de Mbappé em seu Instagram... indireta ao Liverpool?

Os rumores com Kylian Mbappé não param e cada detalhe serve para puxar um fio. Depois de rejeitar várias renovações, parece claro que o francês quer sair, embora o PSG tente impedi-lo. E ao mesmo tempo, LeBron James aparece semeando mais dúvidas.

Nesta terça-feira, a estrela do Los Angeles Lakers decidiu colocar uma imagem de Mbappé como foto de perfil no Instagram. Um detalhe que chamou a atenção do torcedor e que se torna relevante quando lembramos que LeBron é acionista do Liverpool.

No final das contas, o que realmente está por trás disso é uma ação conjunta entre LeBron James, Mbappé e Nike, que patrocina ambos. A marca desenhou um modelo de chuteira para futebol e basquete com estética semelhante e ambos são a imagem desta campanha.

Mas mesmo assim, nas redes sociais a ilusão dos torcedores 'reds' foi despertada. A mídia inglesa e espanhola concordaram nos últimos meses que o Liverpool é o único adversário do Real Madrid para o francês, portanto a ação do norte-americano é algo chamativo.

Devemos acrescentar também que a Nike é a marca esportiva do Liverpool desde esta temporada. Anteriormente os 'reds' trabalhavam com a New Balance, mas agora é a empresa de LeBron ou Mbappé, entre outras, que veste um clube que não escondeu o seu interesse no craque do PSG.