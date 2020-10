Leeds faz oferta e fica perto de fechar com brasileiro do Rennes

O Leeds oficializou nas últimas horas uma oferta para contratar Raphinha. O portal 'Goal' apurou que o clube inglês pretende pagar um valor próximo ao desembolsado pelos franceses ao Sporting em 2019: pouco menos de 21 milhões de euros (R$ 139 milhões).

Na visão do clube francês, a negociação imediata do atacante brasileiro pode abrir espaço para jogadores ainda mais jovens do elenco, além de ajudar na investida final pelo promissor belga Jérémy Doku, de apenas 18 anos, que pertence ao Anderlecht.

O negócio ainda não está fechado, mas caminha para um desfecho positivo, visto que Raphinha também gostou da proposta do time inglesa comandado por Marcelo Bielsa: vai receber o dobro. Neste momento, um dos “entraves” é o curto tempo para os representantes do jogador, entre eles o ex-craque lusobrasileiro Deco, obterem a permissão de trabalho para jogar na Premier League.

Aos 23 anos, o brasileiro revelado pelo Avaí tem sido um dos principais destaques do Rennes, que atualmente é o líder da liga francesa (Ligue 1), com 13 pontos (quatro vitórias e um empate).