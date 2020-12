Leeds, um dos melhores da Premier League para Lampard

O Chelsea e o Leeds United se enfrentarão neste fim de semana no Stamford Bridge, que finalmente poderá receber os torcedores desde que todos os campos foram fechados devido à pandemia.

O técnico Frank Lampard apreciou o retorno dos torcedores e também garantiu que é um ponto a favor porque "fica evidente na atmosfera".

“São tempos incertos e infelizmente alguns clubes não podem ter torcedores. No nosso caso eles podem ajudar, estando em casa, torcendo. Na pré-temporada fizemos um jogo com público, cerca de 2.500 pessoas, e claro que tiveram impacto no entorno apesar de ser um número baixo em comparação com a capacidade de um estádio, por isso espero que seja algo que nos motive", disse.

Sobre o rival, o Leeds, ele explicou que é difícil de analisar por causa das variações e da forma como a equipe do técnico argentino joga.

"Acho que vai ser um grande teste para nós porque o Leeds não é uma equipe fácil de analisar e teremos que estar muito focados. O Leeds é uma das equipes mais perigosas da Premier", concluiu.