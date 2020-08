Leganés receberá 15 milhões de euros pelo rebaixamento

As equipes que acabaram sendo rebaixadas para a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol contam com um dinheiro extra em função de ajuda. O Leganés, uma das equipes que caiu, já sabe quanto receberá.

O portal 'Marca' informou que os 'pepineros' receberão 15 milhões de euros como um auxílio por ter sido rebaixado.

A LaLiga não depositará o dinheiro antes de iniciar a temporada, e o distribuirá em quatro vezes. Assim, Leganés receberá 3,75 milhões de euros divididos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

O Leganés tem mais reforço de orçamento. As vendas de Youssef En-Nesyri e Martin Braithwaite, sem ter gasto esse dinheiro, farão do clube um dos mais ricos da Segunda Divisão.