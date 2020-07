Leganés receberá mais sete milhões por En-Nesyri

O Sevilla ativou a cláusula de rescisão de Youssef En-Nesyri de 20 milhões de euros no mercado de inverno passado. No entanto, a equipe de Sevilha não pagou tudo, mas chegou a um acordo com o Leganés.

Conforme relatado pelo 'AS', o primeiro dos pagamentos consistiu em sete milhões de euros, pagos em janeiro passado. Agora, nesta quarta-feira, o pagamento da segunda parcela será feito no mesmo valor.

Esta data não é por acaso. A fonte garante que 1º de julho seja escolhido para que o pagamento seja contabilizado no ano fiscal da temporada 2020-21 e não na temporada atual.

O último dos pagamentos, de seis milhões de euros, deverá ocorrer antes do final do ano de 2020, ou seja, antes de 31 de dezembro.