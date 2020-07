O Fluminense garantiu vaga na grande final do Campeonato Carioca ao derrotar nos pênaltis o Flamengo na decisão da Taça Rio (primeiro turno). Com o resultado, o Tricolor disputará contra o mesmo Rubro-Negro o título estadual.

Confira no vídeo o gol do atacante Pedro, que fez valer a lei do ex ao marcar o gol do empate contra seu antigo clube.