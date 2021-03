Leicester elimina o Manchester United na Copa da Inglaterra

O Leicester City recebeu o Manchester United neste domingo em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) e conquistou a vaga para a semifinal ao vencer por 3 a 1.

O jogo teve placar aberto pelo atacante nigeriano Kelechi Iheanacho aos 24 minutos, quando aproveitou um erro de passe de Fred. Ainda no primeiro tempo, Greenwood recebeu belo corta-luz de Van de Beek e empatou para a equipe visitante, que poupou Bruno Fernandes na escalação.

O resultado positivo para os anfitriões seria confirmado no segundo tempo, quando os visitantes não conseguiram ser superiores apesar das entradas de Bruno Fernandes, Cavani, Luke Shaw e McTominay.

Youri Tielemans, aos 52, voltou a deixar a equipe de Brendan Rogers com vantagem e, aos 78 minutos, Iheanacho cabeceou para marcar seu segundo gol, completar o placar e consagrar sua grande atuação.

Com os confrontos sorteados durante o intervalo da partida no King Power Stadium, o Leicester disputará uma vaga para a grande final contra o Southampton, que derrotou o Bournemouth por 3 a 0 no sábado.

O outro confronto será entre o Chelsea, que superou o Sheffield neste domingo, e o Manchester City, que eliminou o Everton. A próxima fase será realizada no próximo mês em Wembley. A final da competição será no mesmo estádio e está marcada para o dia 15 de maio.