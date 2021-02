Leicester encontra o sucessor de Jamie Vardy

Aos 34 anos, Jamie Vardy vive sua nona temporada no Leicester e soma 144 gols em 335 jogos, mas essa história um dia terá fim e a diretoria busca um sucessor.

O artilheiro da equipe já soma 14 gols e quatro assistências nesta temporada e não parece estar em baixa, mas a idade avançada e o interesse de outros clubes exigem que haja um plano B.

Segundo informação publicada por 'The Sun', Ivan Toney, ex do Newcastle e atualmente no Brentford, é o favorito para assumir a função de goleador.

O jornal britânico destaca que o atacante de 24 anos já soma 23 gols e nove assistências nos 34 jogos disputados nesta campanha. No entanto, rumores já apontam para o Arsenal como outro interessado em contratá-lo.