Leicester ultrapassa o Tottenham com vitória em Londres

O Tottenham recebeu o Leicester neste domingo pela 14ª rodada da Premier League e perdeu posições na tabela ao ser derrotado por 2 a 0.

O placar foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo, quando Serge Aurier derrubou Fofana dentro da área. Após revisão do VAR, Jamie Vardy converteu a cobrança de pênalti.

James Maddison voltou a balançar as redes do time de José Mourinho, mas teve gol anulado por impedimento. O placar foi fechado com gol contra de Alderweireld, que desviou para dentro após cruzamento aos 59 minutos.

Com o resultado, o Leicester chega a 27 pontos e assume a vice-liderança, enquanto o Tottenham soma duas derrotas seguidas e cai para quinto, com 25 pontos. As posições podem ser alteradas de acordo com os últimos jogos desta rodada.

Os 'Spurs' voltam a cmapo pela Premier League no próximo domingo em visita aos Wolves. Um dia antes, os 'Foxes' recebem o Manchester United.