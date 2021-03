Leicester massacra o lanterna com 'hat-trick' de Iheanacho

O Leicester de Brendan Rodgers recebeu o Sheffield United no King Power Stadium pela 28º rodada da Premier League e atropelou o adversário.

Em uma tarde inspirada de Kelechi Iheanacho, os 'foxes' abriram o placar aos 39' com o camisa '14'. Já no segundo tempo Ayoze marcou o segundo e Iheanacho completou o seu 'hat-trick' com outros gols aos 69' e 78'. Já na reta final, Ampadu marcou contra e fechou a goleada em 5 a 0 para os donos da casa.

Com o resultado, o Leicester chegou aos 56 pontos, assumiu a segunda posição da Premier e jogou pressão para cima do United. Já o Sheffield United continua a sua agonia na última posição com 14 pontos.

Na próxima rodada, no dia 3 de abril, o Leicester encara o líder Manchester City em uma partida que promete muita emoção. Enquanto o Sheffield visita o Leeds (12º).