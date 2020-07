Leicester x Man United: o jogo de uma vaga na Champions - e R$ 90 milhões nos cofres

Depois de empatar com o West Ham, em casa, por 1 a 1, o Manchester United vai para o último jogo da Premier League, um confronto direto contra o Leicester, por uma vaga na Liga dos Campeões de 2020/21, que significa mais do que "só" a classificação, mas também um bom dinheiro no bolso.

Com o empate, o United perdeu a chance de se classificar ainda nesta penúltima rodada - com a vitória abriria quatro pontos do Leicester, que não teria mais como alcançar os Red Devils. Com a escorregada, porém, os dois e o Chelsea competem pelas duas vagas restantes para a próxima Champions - o campeão Liverpool e o vice Manchester City já estão classificados.

No confronto direto, quem ganhar garante a sua vaga e, caso o vencedor seja o Leicester, o United ainda tem a sua chance, caso o Chelsea perca do Wolverhampton, atual sexto colocado. Além disso, em outra chance para que os dois se classifiquem é a partida terminar empatada e o Blues não vencer os Wolves, em casa.

Se conseguir a classificação o United vai se reencontrar com a grande competição europeia depois de duas temporadas - uma na Europa League e outra fora de qualquer disputa continental. Já o Leicester está fora do torneio desde 2016/17, depois de ter sido o campeão inglês da temporada anterior.

Para o United, também, a classificação seria a coroação de uma nova geração que tem brilhado com a camisa do time, sob comando de Mikel Arteta, que também faz parte da nova geração de técnicos. Dentro de campo, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Marcus Rashford e Anthony Martial têm roubado a cena e se destacado dentro de um campeonato cheio de estrelas. O Leicester, por outro lado, busca se manter como um dos grandes clubes da Inglaterra, depois de ser a surpresa de 2015/16.

Além do reencontro dos dois com a tão almejada competição, uma classificação também significaria a entrada de um bom dinheiro na conta dos clubes. Para a atual temporada, o valor pago de televisão só pela fase de grupos da Champions foi de € 15,25 milhões ( o equivalente a R$ 90 milhões).

O duelo vai ser no domingo (26), às 12h (de Brasília), mesmo horário de Chelsea x Wolverhampton (com transmissão do DAZN) e das demais partidas, já que a rodada final tem horário unificado.