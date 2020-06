Lembra quando Haaland jogou contra o Real Madrid em 2019?

Poucos lembram que Erling Haaland já jogou contra o Real Madrid. Naquela época, o norueguês havia aparecido apenas nos nove gols que marcou em um único jogo contra Honduras U20, mas não explodiu no Red Bull Salzburg.

Foi na pré-temporada desta temporada, 2019-20. A equipe austríaca e o Real Madrid se encontraram na Red Bull Arena em 7 de agosto, com um resultado favorável para os merengues por 0-1, graças a Hazard.

Lá foi possível os seguidores espanhóis verem pela primeira vez aquele atacante corpulento. Ele ainda não havia mostrado todo seu potencial e quase não teve chances no jogo.

Ele até teve três chances claras de gol, mas sem a faísca que ele mostraria nas competições oficiais. Porém, em seu primeiro contato, ele apresentou boas facetas que a equipe merengue anotou.

No final, e após a vitória do Real Madrid, Haaland trocou a camisa com Karim Benzema, o jogador com quem ele poderia disputar a posição de '9' na equipe do Real.