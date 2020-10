Lenglet e De Jong serão os próximos a renovar com o Barça

Neste fim de semana soube-se que três membros da primeira equipe, Ter Stegen, Lenglet e De Jong, não assinaram o fax enviado pela equipe ao Barcelona contra a redução salarial que o Barça tinha previsto para todas as suas categorias.

O alemão está imerso nas negociações de uma renovação que está mais do que no caminho certo e o zagueiro francês e o pivô holandês poderiam correr da mesma forma.

De acordo com 'Goal', eles serão os próximos a acertar com o Barcelona a renovação, cobrando menos em troca de prorrogar seu contrato por ainda mais anos.

Surpreendente é o caso do ex-Ajax, que não está na equipe nem há dois anos e já estaria renovado. As circunstâncias imperam, em todo o caso, e o Barça poderá seguir com ele uma tática semelhante à realizada com o grande astro do basquetebol, o hispano-montenegrino Nikola Mirotic.

Quanto a Lenglet, o seu bom desempenho e a sua atitude impecável dentro e fora de campo garantem uma renovação que, por um lado, ajudaria a equipe e, a longo prazo, beneficiaria também a entidade, que asseguraria um dos melhores zagueiros da Europa no momento.