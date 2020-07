Lenglet pede um aumento ao Barça por seu rendimento

O Barcelona está se vendo em um bom problema econômico devido à crise pela qual os clubes estão passando atualmente. Agora, além disso, ele deve fazer investimentos em seu elenco.

Enquanto o clube 'culé' se concentra em Ansu Fati e Ter Stegen, outros jogadores como Lenglet solicitam um bônus monetário por sua boa temporada a nível individual. O caso do francês é claro: ele recebe pouco se comparado ao resto e à sua importância.

De acordo com 'AS', o ex-jogador do Sevilla ocupa a 17ª posição no elenco, falando em salários. Ele recebe apenas três milhões de euros por temporada, uma quantia insignificante ao lado dos quase 12 milhões brutos correspondentes ao salário de Umtiti, com um nível inferior ao de seu compatriota.

Além disso, apenas Ter Stegen, Piqué, Messi e Griezmann jogaram mais do que ele nesta temporada. Lenglet conseguiu um lugar na defesa com base na regularidade e gerou segurança para Valverde e agora Quique Setién.

Lenglet entende que, devido à sua juventude e inexperiência, ele veio do Sevilla com esse salário. Mas agora acredita que seus emolumentos devem subir para a próxima temporada.

A bola está no campo do Barcelona, ​​que enfrenta um estágio difícil em seus cofres. A equipe será forçada a se despedir de alguns jogadores para diminuir a massa salarial e permitir que novos membros entrem, dando um ar diferente.