Lenglet sai quase chorando do Camp Nou após atuação desastrosa

Lenglet acabou muito afetado no jogo do campeonato espanhol em que o Barcelona empatou com o Cádiz. A razão: a responsabilidade do gol do Cádiz que custou um ponto era dele. Ele cometeu um pênalti quase no apito final e Álex converteu para o resultado final de 1 a 1.

Por isso, ele mostrou uma feição triste ao deixar o Camp Nou, quando estava dirigindo seu carro de volta para casa. Enquanto vários fãs se aglomeravam ao seu redor, ele olhou para baixo e cobriu o rosto, ciente de que estava sendo gravando. Ele cumprimentou alguns dos torcedores, pelo menos.

A cena se tornou viral nas redes sociais. Muitos fãs postaram suas fotos e vídeos no Twitter ou Instagram e muitos outros comentaram a situação. Houve parte dos fãs que simpatizou com o quão triste o jogador estava.

Esta temporada já é aquele na qual ele mais cometeu penalidades máximas na equipe do Barça. Foram três e todas custaram pontos. Contra a Juventus na Liga dos Campeões, contra o Real Madrid na LaLiga e contra o Cádiz também na LaLiga, os seus erros aconteceram e tiveram um preço alto.