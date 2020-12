Lenglet voltou a perder espaço para Araujo e Mingueza

Clement Lenglet está vivendo um mal momento e isso está custando a titularidade no Barcelona. Contra o Valencia, Ronald Koeman voltou a optar pela dupla Araujo-Mingueza, deixando o francês em segundo plano.

Esperava-se que a ausência de Gerard Piqué levasse Lenglet a se firmar entre os onze, mas seu desempenho não agradou. Com erros nas últimas atuações, a confiança do técnico no jogador de 25 anos parece ter diminuído.

O ex-Sevilla ficou marcado pelo erro junto a Ter Stegen que resultou em gol do Cádiz. Ele voltou a ser titular contra a Juventus e contra o Levante, mas agora vem com sequência de dois jogos no banco de reservas.

Os dois jovens de 21 anos vêm ganhando protagonismo e atuaram contra Real Sociedad e Valencia, indicando uma tendência de mudança entre as preferências do treinador.