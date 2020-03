Lenglet x Umtiti: o debate continua aberto

Desde que Quique Setién chegou ao Barcelona, ​​Samuel Umtiti recuperou um espaço nos onze que, com Ernesto Valverde, parecia garantido para Clement Lenglet. E é que do outro lado não há dúvidas: com poucos efetivos, Piqué é o fixo e quem varia é o zagueiro do outro lado.

Acontece que o debate foi alimentado nos últimos dias, já que Umtiti, que participou dos grandes eventos (Napoli e o 'Clásico'), novamente deixou algumas dúvidas que pareciam começar a desaparecer.

A partida contra o Real Madrid no Bernabéu foi um jogo fundamental para os dois e foi Umtiti quem o jogou, mas sua desatenção no gol de Mariano o deixou abalado. Nem estava bem também contra o Napoli, embora o erro naquele dia tenha sido de Junior Firpo.

Por sua parte, Lenglet parecia bem contra o Eibar no último confronto no Camp Nou e o debate parece ter sido revivido após essas últimas partidas. Situação referida por Setién antes da partida contra a Real Sociedad.

"São dois jogadores que, com características semelhantes, são diferentes. Agora, Umtiti teve mais destaque, mas estou muito satisfeito com Lenglet, ele nos traz muitas coisas. É uma disputa em uma posição específica. Não quero dizer mais para um ou outro. Não acho que um seja muito superior ao outro", disse o cantábrico.

Ele não opta por um ou pelo outro com firmeza, mas em sua mão deve dar destaque a um de seus zagueiros canhotos, enquanto Gerard Piqué é o proprietário e o senhor da defesa do Barça.