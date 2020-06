Léo Duarte pode desfalcar o Milan por até um mês

O zagueiro brasileiro Léo Duarte sofreu uma lesão nessa terça-feira durante uma sesssão de treinos. O jogador sofreu um problema muscular e deve ficar de fora de três a quatro semanas, informa a imprensa italiana.

O atleta passará por exames para identificar o grau da lesão. Esse é a segunda lesão do zagueiro pelo Milan, a primeira foi uma fratura no osso do calcanhar.

Léo chegou ao Milan em 2019 procedente do Flamengo. E nessa temporada participou de cinco jogos, estando 392 minutos em campo.