Leo Gomes vai passar por nova cirurgia e adia retorno

Leonardo Gomes voltou a sentir dores no joelho que motivou sua lesão e cirurgia em 1º de outubro. Desde então, o lateral-direito do Grêmio está afastado para recuperação.

No entanto, o clube gaúcho confirmou que o jogador terá de passar por uma artroscopia, adiando o período de tratamento e o retorno ao trabalho normal.

"O lateral direito Leonardo Gomes passará por intervenção cirúrgica, em data a ser confirmada nesta semana, para correção de uma fratura patelar no joelho direito. Após, o jogador reiniciará o processo de fisioterapia", anunciou o Grêmio..

O problema sofrido no ano passado exigiu a reconstituição do ligamento cruzado posterior do joelho direito e tinha previsão de voltar em junho.

Agora, não há prazo definido para o retorno, mas trata-se de um procedimento com menor prazo de recuperação, com o objetivo de eliminar dores.

Devido ao problema físico, o Grêmio trouxe dois reforços para a função no começo de 2020: Victor Ferraz, vindo do Santos, e Orejuela, ex do Cruzeiro.