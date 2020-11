Léo Matos diz que sempre teve Felipe como ídolo na infância

Léo Matos é o mais novo reforço do Vasco da Gama. O lateral revelou em entrevista coletiva que o seu ídolo é Felipe, um grande ídolo da torcida vascaína.

"Felipe é o meu grande ídolo de infância. Sempre me fascinou o estilo de jogo dele. Um grande abraço para ele. Não conheço pessoalmente. Tive contato com ele uma vez na Granja Comary, quando eu treinava para a disputa de um torneio sub-23 e ele estava com a Seleção principal para disputar a Copa América", disse.

Confira no vídeo acima o que disse Léo Matos!