O Flamengo anunciou em janeiro a contratação de Léo Pereira. O zagueiro assinou contrato com o clube até dezembro de 2024.

O jogador estava no radar do clube carioca desde a temporada passada, quando o rubro-negro fez três propostas pelo jogador, todas recusadas pelo Athletico-PR.

Enquanto a bola não volta a rolar, o zagueiro falou aos meios oficiais do clube e revelou uma inspiração especial no capitão do Real Madrid.