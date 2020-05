Léo Pereira falou sobre o retorno aos treinos em entrevista aos meios oficiais do Flamengo. DUGOUT

Confira uma entrevista de Léo Pereira sobre o retorno aos treinos no Flamengo após o longo período de quarentena no Brasil. O zagueiro ressaltou o trabalho feito pela equipe médica do clube para passar segurança aos jogadores durante os trabalhos.