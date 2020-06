Leonardo, Cavani e Thiago Silva precisam conversar

Cavani e Thiago Silva vão deixar o PSG no final da temporada. O próprio Leonardo, diretor de esportes do clube, confirmou isso. Mas quando termina a temporada? Com a crise do coronavírus, as datas mudaram e Tuchel quer contar com eles para um possível campeão em agosto.

Portanto, os jogadores e o presidente precisam conversar em breve. O objetivo será chegar a um acordo para que eles fiquem mais um ou dois meses na equipe e, uma vez terminados os compromissos de futebol, eles saiam. Tudo isso, com a aprovação da LFP.

O órgão regulador da Ligue 1, de acordo com o jornal 'AS', deve ratificar qualquer consenso existente entre os jogadores e a entidade. A FIFA já se pronunciou sobre isso. É favorável para quem encerra o contrato em junho ficar até o final das campanhas.

Mas isso ainda não está confirmado com Cavani e Thiago Silva. Nem começaram as negociações para a miniextensão do contrato que valeria alguns meses. Tudo vai depender se Leonardo é bom em convencê-los, sua posição sobre o assunto e como a LFP o verá.