Leonardo elogia a dupla Ney-Mbappé: "um casamento perfeito"

Leonardo, diretor esportivo do PSG, abordou vários assuntos na entrevista que concedeu este domingo ao 'Canal +'. Nessa conversa, referiu a opção de ter assinado Messi, respondeu ao pedido de Mbappé e elogiou a dupla que o francês formou com Neymar. Além disso, ele admitiu que seguem Eduardo Camavinga.

Sobre as duas estrelas, elogiou o que considera "um casamento perfeito": "Queremos continuar com eles, isso é claro. Todos sabem como vão as coisas. Já falamos com eles. Temos que encontrar o tempo e o caminho correto para renová-los (o contrato termina em 2022) ".

"É uma oportunidade de ter dois jogadores assim na mesma equipe. Temos dois dos melhores jogadores do mundo depois de Messi e Ronaldo no PSG, isso é enorme. Eles são um casamento perfeito", acrescentou.

Além disso, respondeu abertamente sobre Eduardo Camavinga, um jogador que está na agenda do Real Madrid... e do PSG: “O seu preço antes do COVID-19 era 90 milhões de euros. Agora vai ser muito mais baixo. É um jogador que estamos olhando, ele começou muito bem. Ele é talentoso".

"Não vamos contratar dez jogadores. Temos muitas ideias em termos de contratação. 29 jogadores no elenco é muito. Temos muitos jogadores que têm cinco ou seis anos pela frente no PSG", concluiu.