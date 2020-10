VÍDEO: Leonardo Gil revela papo com Guiñazú antes de ir ao Vasco

Aos 29 anos, Leonardo Gil chega ao Vasco da Gama para reforçar o meio de campo da equipe do técnico Ricardo Sá Pinto.

Com o nome publicado no BID, ele poderá entrar em campo na partida desta quarta-feira contra o Corinthians, marcada para as 21h30 em São Januário.

O jogador procedente do Al Ittihad foi apresentado nessa terça-feira e concedeu entrevista coletiva. Confira no vídeo acima o trecho em que ele revela uma conversa com Guiñazú antes de assinar com o Vasco